В Санкт-Петербурге эскалатор зажевал руку трехлетнего мальчика. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, ребенок засунул руку между ступенями и щетками эскалатора на станции метро «Удельная». Потерпевшего госпитализировали с рваной раной правой кисти в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Челябинске семилетнему мальчику отрезало часть пальца на детской площадке. Ребенок засунул палец в аттракцион. Уточняется, что пострадавшему потребовалась экстренная операция. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге двое мужчин надругались над 10-летним мальчиком, угрожая ему ножом.