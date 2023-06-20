В Челябинске семилетнему мальчику отрезало часть пальца на детской площадке, расположенной на новой набережной. Ребенка прооперировали, а аттракцион «Беговое колесо», на котором все произошло, так и стоит неисправен.

Инцидент произошел на прогулке 2 июня. Железное колесо, на которое забрался ребенок, не было огорожено.

«Всё произошло за секунду, сын, видимо, как-то засунул палец, и ему просто отрезало кусок», - рассказала мать пострадавшего изданию 74.RU.

Женщина обратилась к пункт полиции, который был недалеко от того места. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали происшествие, на место была вызвана скорая.

Подождав 20 минут, семья сама поехала в больницу. Еще 2,5 часа в очереди в травмпункте ни к чему не привели – ребенка направили в областную больницу. Там уже ночью провели экстренную операцию – рану закрыли кожей, взятой с того же пальца. На сегодняшний день ребенок продолжает лечение, но уже амбулаторно – 9 июня мальчика выписали, но швы еще не сняты.

Говоря о том самом аттракционе, женщина заявила, что «колесо оказалось сломано – оно должно быть литое, а там швы разошлись».

«Скорее всего, когда сын слазил, колесо прокрутилось и ему просто отрезало этот кусок пальца», - предположила она.

Женщина написала обращение, чтобы колесо убрали или отремонтировали. Она заметила, что в аттракционе могла оказаться рука или пострадал бы не кончик, а целый палец.

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