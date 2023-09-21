В Петербурге двое мужчин надругались над 10-летним мальчиком, угрожая ему ножом

В полицию Санкт-Петербурга обратилась мать десятилетнего мальчика и рассказала, что над ее ребенком надругались двое мужчин. По ее словам, они угрожали несовершеннолетнему ножом. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации источника, все произошло еще 13 сентября. К мальчику подошли незнакомые жители северной столицы и начали принуждать его к действиям сексуального характера. Чтобы школьник точно не мог дать отпор, они достали оружие, а затем совершили насилие.

После случившегося ребенок поспешил домой и признался во всем матери, а та отправилась к сотрудникам правоохранительных органов. Пока удалось найти и задержать только одного из подозреваемых. Им оказался 30-летний уроженец Таджикистана. Соучастника все еще не обнаружили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее во Владивостоке неизвестный увел с собой маленькую девочку в лес с намерением изнасиловать. Однако ее удалось спасти благодаря очевидцам, обратившимся вовремя в полицию. Сейчас ребенок по-прежнему находится в стрессовом состоянии.