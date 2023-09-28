В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка отравилась ягодами ландыша. Об этом сообщает портал 78.ru.

27 сентября 2023 года в городскую больницу доставили двухлетнего ребенка. Малышку поместили в отделение хирургии в состоянии средней степени тяжести. Известно, что в этот же день потерпевшая, находясь дома, съела ягоды ландыша.

На данный момент проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в Кузбассе брат с сестрой попали в реанимацию, выпив сироп из домашней аптечки. Несчастный случай произошел из-за недосмотра отца. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге актер Олег Якунин обвинил охранника больницы в избиении. Звезда «Ментовских войн» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематомы. Также у пострадавшего выявили алкогольную интоксикацию.