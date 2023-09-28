В Санкт-Петербурге актер Олег Якунин обвинил охранника больницы в избиении. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, у артиста возник конфликт с охранником больницы. В результате словесной перепалки Якунин получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематомы. Также у пострадавшего выявили алкогольную интоксикацию. Актера отправили в приемное отделение в удовлетворительном состоянии.

Портал 78.ru запросил у медицинского учреждения комментарий. Однако там не смогли подтвердить факт происшествия, поскольку оно не попало на камеры наблюдения.

На данный момент ни актер, ни его официальные представители не комментировали произошедшую ситуацию.

Напомним, что Якунин известен зрителям благодаря участию в таких проектах, как «Ментовские войны», «Свои», «Тайны следствия».

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