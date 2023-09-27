В Кузбассе брат с сестрой попали в реанимацию, выпив сироп из домашней аптечки. Об этом сообщает издание kp.ru.

По информации источника, несчастный случай произошел из-за недосмотра отца. Заскучав, 6-летний мальчик и его 4-летняя сестра полезли посмотреть, что находится на верхних полках шкафа. Там они нашли лекарство, выписанное мальчику врачом-психиатром. Ребенок узнал препарат, поэтому, сделав глоток из пузырька, он дал его сестре.

Дети выпили немного сиропа. Однако этой дозы хватило, чтобы получить сильнейшее отравление. Тревогу забила вернувшаяся с работы мама. Она заметила, что наследники спят в раннее время. Женщина попыталась их разбудить, однако ее попытки не увенчались успехом. После этого она вызвала скорую помощь.

Дошкольников в бессознательном состоянии и с рвотой экстренно госпитализировали в местную больницу. Врачи борются за их жизнь.

«Их сознание угнетено. Детям промыли желудок и начали проводить дезинтоксикационную терапию», — высказался лечащий врач.

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