В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка отравилась таблетками и попала в больницу

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка съела таблетки из домашней аптечки, пока ее мама провожала врача. Ребенка госпитализировали с отравлением. Об этом сообщает 78.ru.

Все произошло в многоэтажном доме в Невском районе. У малышки было обострение хондроза, и ее мать вызвала на дом дежурного врача. Женщина достала из аптечки лекарственные средства, чтобы показать специалисту, какие препараты она дает дочери. После приема мама малышки пошла провожать врача до двери, а девочка потянулась за таблетками.

Когда женщина вернулась в комнату, она увидела, что дочь отравилась, и вызвала скорую помощь. Ребенка увезли в отделение хирургии в состоянии средней тяжести.

Похожий случай произошел в Новой Москве, в поселении Первомайское. 13-летняя девочка переборщила с противовирусными таблетками и оказалась в больнице с отравлением.

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