Пятилетний мальчик лишился части полового органа из-за ошибки хирурга

Жительница города Павлодар в Казахстане пожаловалась на хирурга, который ампутировал ее пятилетнему сыну часть полового органа. Все случилось во время медицинской процедуры обрезания. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Павлодар - шок tipavlo».

По словам женщины, операция состоялась 23 августа в городской областной больнице. Эта процедура является традиционной, поэтому родители не сильно волнуются. Но в этот раз случилось непредвиденное – во время процедуры маленькому пациенту произвели ампутирование одной трети головки полового органа.

«Сам заведующий хирургического отделения признал, что это врачебная ошибка», — пожаловалась женщина.

Она отметила, что к тому же у ее ребенка поврежден мочеиспускательный канал. Она ждала от больницы хотя бы выписку, но бумаги ей пока не предоставили.

Сейчас мать с сыном вынуждены находиться в Центре материнства и детства в Астане. По словам жительницы, ее ребенок в тяжелом состоянии. Пока неизвестно, восстановится ли он. Врачи тоже не дают никаких прогнозов.

В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что по данному инциденту будет проведена проверка. Появилась также информация о том, что проводившего операцию врача отстранили от работы.

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