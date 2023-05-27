13-летняя девочка попробовала противовирусные таблетки и оказалась в больнице

Девочка попробовала противовирусные таблетки, но после ей потребовалась помощь врачей. Дело в том, что она сделала неправильную дозировку.

В поселении Первомайское (Новая Москва) 13-летняя ученица седьмого класса переборщила с противовирусными таблетками. Родители в этот момент находились на работе.

«Нашла в аптечке римантадин (применяется для лечения гриппа) и проглотила сразу семь таблеток. Родители работали в ночную смену, «скорую» пришлось вызвать старшей сестре», — передает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что девочка была доставлена в больницу с отравлением лекарственным препаратом. Полиция выясняет подробности и работает с родственниками.

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