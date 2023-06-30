В Санкт-Петербурге двое подростков расстреляли помещение при храме

Двое подростков несколько раз выстрелили в хозяйственную постройку на территории Никольской церкви на Береговой улице Выборгского района Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 16 июня. Подростки совершили несколько выстрелов из пневматического оружия. В итоге были выбиты стеклопакеты в окнах.

В настоящий момент правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге банда подростков в четвертый раз ограбила стоматологию. Инцидент произошел 17 июня рано утром. Группа попалась на видео с камер наблюдения, однако найти и поймать злоумышленников не удалось.

После этого в Екатеринбурге банда подростков с футболками вместо масок на лицах совершила налет на секс-шоп. Часть вещей была украдена, другую часть они раскидали по дороге.