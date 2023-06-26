Футболки вместо масок: банда подростков ограбила секс-шоп на Урале

На улице Малышева в Екатеринбурге ночью банда подростков совершила налет на секс-шоп. Часть вещей была украдена, другую часть они раскидали по дороге.

Об этом сообщает портал E1.ru.

Вместо масок на лицах грабителей были повязаны футболки. Как сообщает один из свидетелей, ночью подростки разбили входную дверь магазина для взрослых и разгромили торговый зал.

Один из грабителей также пытался пройти во внутреннее помещение, он бил дверь ногами и ноутбуком, который, в конце концов, откинул в сторону.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов, в настоящий момент изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливаются личности подозреваемых.

За совершение данного преступления виновникам грозит лишение свободы до пяти лет по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге банда подростков в четвёртый раз ограбила стоматологию. Налетчики разбивали входные двери подручными средствами и гвоздодером, а после проникали внутрь помещений. В настоящий момент их личности не установлены.