В Екатеринбурге банда подростков уже в четвёртый раз ограбила стоматологию

Банда подростков уже в четвертый раз ограбила стоматологию в Екатеринбурге. Инцидент произошел 17 июня на улице Родонитовой рано утром. Группа попалась на видео с камер наблюдения, однако найти и поймать злоумышленников пока не удалось.

Об этом сообщает E1.ru.

На записях с камер видно, как трое подростков подошли ко входу. Предположительно группа состоит из парня и двух девушек. Парень с прикрытым лицом сломал стеклянную дверь гвоздодером, после чего подростки проникли внутрь и через несколько минут скрылись с места преступления.

13 июня похожая группа подростков ограбила стоматологию, учебный центр и два салона красоты на улице Бебеля. Банда также разбила стеклянную дверь, чтобы проникнуть внутрь.

10 июня еще одна клиника на улице Татищева была ограблена. В этот раз злоумышленники разбили дверь камнем. Одного из воров удалось задержать. В правоохранительных органах серию ограблений не комментируют.

Ранее мы писали, как полицейским удалось поймать вора телефона из Москвы из-за особой приметы преступника — у него не было половины руки. 44-летний инвалид уже неоднократно был судим за воровство. В настоящий момент против него возбудили уголовное дело по статье «Кража».