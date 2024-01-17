В Санкт-Петербурге двое мужчин упали на пенсионерку с эскалатора в метро

В Санкт-Петербурге двое нетрезвых местных жителей упали на пенсионерку с эскалатора в метро и сломали ей руку. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, ЧП произошло на станции метро «Площадь Ленина». После того как мужчины рухнули на пожилую женщину, она во время падения также получила ушибы головы и спины.

Петербурженку доставили в Мариинскую больницу, где врачи диагностировали ей перелом правой лучевой кости. После всех медицинских манипуляций пенсионерку отпустили домой.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске водитель автобуса решил бросить девочку на остановке в 30-градусный мороз.

Также мы писали, что в Иркутске 20-летний студент отправился в ночной клуб и исчез.