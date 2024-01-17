На Урале водитель автобуса бросил ребенка на остановке в 30-градусный мороз

В Первоуральске в Свердловской области водитель автобуса бросил девочку в мороз, потому что ему было неудобно подъехать к остановке. Об этом пишет E1.ru.

По данным источника, ЧП произошло 13 января, когда на улице были 30-градусные морозы. Как заявила мать девочки, водитель маршрута №507 остановился в неположенном месте, не доезжая остановки «Площадь Победы». Мужчина открыл дверь и через 20 секунд закрыл ее, не подъезжая к остановке. В результате несовершеннолетней не удалось совершить посадку на общественный транспорт.

Ребенок рассказал о произошедшем матери, она обратилась к диспетчеру. Работница сообщила, что автобус якобы стоял две минуты, однако кадры с камер наблюдения зафиксировали несоблюдение правил со стороны водителя.

Ситуацией заинтересовались представители прокуратуры. В настоящий момент по факту случившегося организована проверка.

Ранее мы писали, что в Иркутске студент загадочно исчез после отдыха в ночном клубе.

Также сообщалось, что житель Москвы купил билеты в театр за полмиллиона рублей, но не получил их.