Российский студент загадочно исчез после отдыха в ночном клубе

В Иркутске 20-летний студент исчез девять месяцев назад после отдыха в ночном клубе. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на сестру молодого человека.

Как призналась россиянка, юноша вместе с товарищами отправился в ночное заведение еще в апреле минувшего года. На остановке молодые люди попрощались и разъехалась по общежитиям. Студент в тот день на связь с родственниками так и не вышел. При этом отправил сообщение знакомому с текстом: «Все будет зашибись».

Во время поисков рыбаки нашли паспорт россиянина. Волонтеры и сотрудники полиции проверили лес, однако это не дало никаких результатов. Затем летом бабушка пропавшего обнаружила в своем телефоне номер внука, о котором никто не знал. Близкие стали пробовать дозвониться до юноши. Тем не менее кроме длинных гудков они ничего не услышали.

Иркутянин ростом около 170 сантиметров, худого телосложения с темными короткими волосами. На левой голени у студента находится шрам. В день исчезновения на нем была черная куртка с оранжевым подкладом, дымчатые джинсы и оранжевые ботинки.

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