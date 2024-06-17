В Санкт-Петербурге девушка загорала на пляже и попала в реанимацию с ожогами

В Санкт-Петербурге 23-летняя девушка попала в реанимацию после проведенного дня на пляже на берегу Финского залива. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, россиянка захотела позагорать на берегу Финского залива. Спасти девушку удалось ее подругам, которые вовремя привезли ее в НИИ имени И.И. Джанелидзе. В результате медики диагностировали у нее солнечный ожог 60% тела первой и второй степени.

В настоящий момент состояние жительницы Северной столицы оценивается как тяжелое, ее поместили в отделение реанимации.

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