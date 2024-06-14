Россиянин жестоко расправился с невестой накануне свадьбы

В Гатчине Ленинградской области местный житель жестоко убил невестку из-за ревности. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП произошло в одном из домов по улице Хохлова. У мужчины была возлюбленная, с которой он собирался вступить в брак. Последние несколько дней будущие супруги сильно ругались, жених ревновал. После застолья россиянин ударил женщину по лицу, после чего пнул по животу и оставил ее лежать в коридоре. Сам насильник отправился спать. Ночью он услышал, что возлюбленная странно хрипит, оттащил ее в ванную, чтобы умыть лицо и смыть следы крови. Там его невеста умерла.

Тиран вызвал полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили в ванной мертвую женщину на коленях с гематомами и ссадинами. Сотрудники направили труп погибшей в морг для установления причин смерти. Жениха задержали и отправили в изолятор временного содержания.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Выяснилось, что ранее подозреваемый сам служил в органах, однако был уволен за пристрастие к алкоголю.

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