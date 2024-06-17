Россиянин забежал в квартиру и порезал двух мужчин перед убийством третьего

В Москве местный житель убил ножом своего товарища и накинулся с холодным оружием еще на двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

17 июня мужчина забежал в квартиру дома на улице Бутлерова в Москве и в ходе возникшего конфликта пырнул ножом двоих находившихся в помещении людей. Затем злоумышленник ворвался в другую квартиру в том же доме и зарезал приятеля. После совершения преступления нападавший скрылся.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в розыске. В настоящий момент следователи и криминалисты осматривают место ЧП.

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Также сообщалось, что в Москве пони затоптал копытами девятилетнюю наездницу. У пострадавшей зафиксировали ушиб правой почки и небольшие гематомы.