В Санкт-Петербурге детская игрушка в виде гранаты взорвалась в руках у мальчика

В квартире дома на Пискаревском проспекте в Калининском районе Петербурга раздался хлопок.

Об этом сообщает Фонтанка.

Семейная пара с детьми приехали в гости к родителям. Старший сын включил игрушку в виде гранаты, и она взорвалась у него в руках. Родители услышали хлопок и плач, находясь в кухне. Он сразу побежали в комнату к малышу. У него на руке была кровь. Его сестра, которая находилась рядом, не пострадала.

В больнице малышу была оказана помощь, после чего его отправили домой.

В настоящий момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Предположительно, хлопок произошел из-за батарейки.

Ранее мы писали, что двое подростков несколько раз выстрелили из пневматического оружия в хозяйственную постройку на территории Никольской церкви на Береговой улице Выборгского района Санкт-Петербурга.

До этого в Выборгском районе Санкт-Петербурга подросток играл с приятелем и выстрелил ему в глаз из игрушечного пистолета.