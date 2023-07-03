В Санкт-Петербурге детская игрушка в виде гранаты взорвалась в руках у мальчика
В квартире дома на Пискаревском проспекте в Калининском районе Петербурга раздался хлопок.
Об этом сообщает Фонтанка.
Семейная пара с детьми приехали в гости к родителям. Старший сын включил игрушку в виде гранаты, и она взорвалась у него в руках. Родители услышали хлопок и плач, находясь в кухне. Он сразу побежали в комнату к малышу. У него на руке была кровь. Его сестра, которая находилась рядом, не пострадала.
В больнице малышу была оказана помощь, после чего его отправили домой.
В настоящий момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Предположительно, хлопок произошел из-за батарейки.
Ранее мы писали, что двое подростков несколько раз выстрелили из пневматического оружия в хозяйственную постройку на территории Никольской церкви на Береговой улице Выборгского района Санкт-Петербурга.
До этого в Выборгском районе Санкт-Петербурга подросток играл с приятелем и выстрелил ему в глаз из игрушечного пистолета.