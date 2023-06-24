Школьник выстрелил в глаз своему приятелю

Подросток играл с приятелем и выстрелил ему в глаз из игрушечного пистолета. Это произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Отмечается, что школьники прогуливались по дворам около дома. Один из 14-летних мальчиков случайно выстрелил из игрушечного пистолета. Пластиковая пуля попала в лицо.

Школьнику понадобилась помощь медиков. Врачи обнаружили, что у него травмирован глаз. Установленным диагнозом стала контузия левого глаза средней степени, передают «Невские новости».

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