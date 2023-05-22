В Воронежской области пенсионер напал с ножом на знакомого и попытался заживо сжечь любовницу

В Воронежской области пенсионер напал с ножом на друга и попытался заживо сжечь любовницу. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона.

Известно, что инцидент произошел в доме 72-летнего мужчины. Тогда к нему и его сожительнице пришел в гости 49-летний знакомый. Во время застолья пенсионер приревновал любовницу к другу, поэтому он попытался зарезать его. Увидев, что гость находится без сознания, пенсионер облил женщину бензином и поджег.

По данным источника, мужчина не смог довести преступление до конца. «Гость пришел в сознание и покинул горящий дом, а женщина потушила снегом на себе огонь и обратилась за помощью к соседям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

72-летнего пенсионера приговорили к девяти годам колонии строгого режима и ограничению свободы на один год.

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