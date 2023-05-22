В Санкт-Петербурге 60-летний пенсионер через суд пытается доказать, что он не умер. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру Колпинского района.

Известно, что мужчина имеет инвалидность второй группы. Во время стационарного лечения он по ошибке был признан умершим. Вот почему была сделана соответствующая актовая запись, а сам местный житель получил свидетельство о смерти. Из-за этого случая потерпевший теперь не может получить медицинскую помощь и пенсионные выплаты.

Ситуацию пенсионера взяли под контроль: на сегодняшний день в суд отправили исковое заявление, чтобы документы о смерти аннулировали, а самого мужчину признали живым. Также ведомство занимается восстановлением социальных гарантий потерпевшего.

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