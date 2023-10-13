В Санкт-Петербурге 60-летняя пенсионерка попала в реанимацию из-за ветки клена. Об этом сообщает портал 78.ru.

Местная жительница возвращалась из школы вместе с внучкой. Проходя по аллее с деревьями, пенсионерка услышала треск ветки. Она оттолкнула ребенка на безопасное расстояние, но сама спастись не успела: ветка рухнула ей на ноги, придавив к земле.

Прохожие пытались помочь потерпевшей, но обломок дерева оказался очень тяжелым: четырем мужчинам не удалось сдвинуть его с места. Вызволить пенсионерку смогли только сотрудники МЧС.

На данный момент пострадавшая находится в реанимации. Прогнозы врачей неутешительные. Пенсионерка жалуется на плохое самочувствие.

Похожий случай произошел в Саратове. На 74-летнюю женщину упала ветка дерева. Потерпевшая получила серьезные травмы.

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