В Серпухове мужчина забил возлюбленную до смерти и лег спать рядом с ее телом

В Серпухове мужчина забил сожительницу до смерти, а затем положил ее тело рядом с собой и лег спать. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В роковой день девушка вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Она принесла для любимого закуски и бутылку вина. Однако во время романтического ужина жительница Серпухова заговорила о финансовом состоянии своего молодого человека. Как оказалось, ее расстраивал тот факт, что возлюбленный не может заработать больше денег и оплатить им поездку в Турцию.

Мужчина после такого признания сильно разозлился. Он несколько раз ударил девушку по лицу и голове, после чего она упала на пол и с тех пор в сознание не приходила. Житель посчитал, что его избранница просто уснула. Он перетащил ее на кровать и лег рядом.

Наутро мужчина осознал, что девушка не дышит. Испугавшись, он побежал в ближайший магазин и попросил там вызвать экстренные службы. Убийцу уже задержали стражи правопорядка.

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