«Ее голова была в крови»: в Саратове на пенсионерку рухнула ветка возле школы

В Саратове возле школы на пенсионерку упала ветка дерева. Женщина получила серьезные травмы, и ее пришлось госпитализировать. Об этом сообщает aif.ru.

Как стало известно, пострадала 74-летняя жительница на пересечении улицы Деловая и проспекта 50 лет Октября. Она шла по тротуару, когда на нее рухнула часть тополя. На место сразу же прибыли спасатели и медики, и россиянке была оказана необходимая помощь.

Очевидцы подчеркнули, что на пенсионерку упал большой ствол. «Ее голова была в крови», - рассказала собеседница издания.

По факту случившегося проводится проверка. О состоянии пострадавшей женщины на данный момент неизвестно. В прокуратуре Ленинского района отметили, что будет дана оценка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства.

Ранее в Башкирии школьники жестоко избили одноклассницу прямо во время урока. Нападение произошло после того, как учитель покинул класс. После случившегося девочка еще дошла до дома, но все-таки не смогла справиться без помощи медиков. В больнице ее поместили в реанимацию.