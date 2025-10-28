В Санкт-Петербурге 59-летний нетрезвый покупатель ударил ножом в голову кассира

В Санкт-Петербурге нетрезвый покупатель ударил ножом в голову кассира. Об этом сообщает 78.ru.

27 октября 59-летний мужчина в нетрезвом состоянии напал на 29-летнего кассира, после чего сбежал. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказали, что злоумышленник вел себя агрессивно и однажды уже поднимал руку на сотрудницу магазина.

В тот же день при помощи кинолога 59-летнего мужчину задержали в его квартире. Местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он безработный.

