Чуть не похоронил заживо: школьник изрезал ножом знакомого и бросил умирать на улице

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в Брянске. Его задержали за избиение приятеля и попытку похоронить его заживо.

Историей поделился Брянский Следком в Telegram-канале. Сотрудники ведомства написали, что школьник напал на своего приятеля вместе с братом летом этого года. Потерпевший находился в гостях. Несовершеннолетний и его взрослый родственник избили жертву и изрезали ножом.

Затем парни вынесли бездыханное тело на улицу, завернув его покрывало, чтобы избавиться от него Школьник и его брат думали, что знакомый погиб, но тот выжил и спасся благодаря случайным прохожим.

«Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого выделено в отдельное производство, предварительное следствие по нему окончено и оно направлено в суд для рассмотрения», — написали представители СК.

Ранее в Санкт-Петербурге силовики прервали обряд с погребением заживо в последний момент. Журналисты назвали происходящее сатанинским праздником.