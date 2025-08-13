Парикмахера избили феном в салоне красоты российского города

В Кемерово женщина избила феном парикмахера и разгромила салон красоты. Об этом сообщает Lenta.Ru.

46-летняя россиянка пожаловалась на нападение бывшей клиентки, которая разгромила салон красоты. По словам женщины, посетительница салона неоднократно предъявляла ей претензии и в итоге прибегла к насилию.

У потерпевшей выявили ушибы и перелом мизинца на руке. Полученные травмы оцениваются как вред здоровью средней степени тяжести.

Сотрудники полиции задержали напавшую на нее 43-летнюю женщину, которая не смогла объяснить причину своего поступка. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

