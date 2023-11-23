В Санкт-Петербурге 48-летний мужчина напал в метро на детей-инвалидов. Об этом сообщает портал 78.ru.

23 ноября 2023 года местный житель на станции «Площадь Александра Невского — 1» напал на детей с ограниченными возможностями. Сперва между ними произошел словесный конфликт, а затем мужчина ударил 12-летнего ребенка ногой. Что стало причиной ссоры — пока не уточняется.

Известно, что местный житель задержан. На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что россиянин убил брата-инвалида и несколько месяцев получал его пенсию. Примечательно, что все это время москвич жил в квартире с мертвым родственником. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось, что под Новосибирском мать выгнала сына-инвалида спать в подъезд.