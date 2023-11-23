Россиянин убил брата-инвалида и несколько месяцев получал его пенсию

В Москве местный житель убил брата-инвалида, после чего несколько месяцев жил в одной квартире с покойником и получал его пенсию. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в октябре 2021 года в одном из домов на Ленинском проспекте. В квартире проживали два брата, у одного из которых с ранних лет был церебральный паралич. Родителей мужчин давно не было в живых, вследствие чего все обязанности по уходу за инвалидом выполнял старший брат, страдавший алкоголизмом. В один из дней у больного случился приступ эпилепсии, он рухнул на пол и забился в конвульсиях. Старший брат не смог оказать помощь родственнику – вместо этого он стал возить его по полу и душить. В результате инвалид скончался.

Убив брата, москвич решил не признаваться в преступлении, а попробовать извлечь из этого выгоду. Злоумышленник уложил труп на кровать и стал жить обычной жизнью, периодически проветривая квартиру и получая от почтальона пенсию для убитого инвалида. Через два месяца преступление все-таки вскрылось: в ходе поквартирного обхода участковый заметил смрадной запах и заставил россиянина признаться в содеянном.

Суд дал мужчине 8 лет и 1 месяц колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге отец обвинил 32-летнего мужчину в изнасиловании дочери-инвалида.