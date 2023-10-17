Под Новосибирском мать выгоняет сына-инвалида спать в подъезд и не пускает домой

В Новосибирской области, в городе Оби, мужчина-инвалид ночует в подъезде, так как пожилая мать регулярно выгоняет его из квартиры. Об этом сообщает издание Ngs.ru.

По данным источника, жильцы многоквартирного дома пожаловались, что на лестничной клетке постоянно спит их сосед. При этом у него есть инвалидность. Как стало известно, он занял территорию не просто так, а потому что внутрь апартаментов его не пускает родительница-пенсионерка. По какой причине – непонятно.

Соседи пытались как-то повлиять на женщину, обращались в полицию, но ничто не помогло.

«Я встала в 4 утра, так как мне надо было на работу. Он по-прежнему спал под дверью, прямо как собачонка», - рассказала одна из собеседниц издания.

У мужчины в подъезде оборудовано целое спальное место. У него есть матрас, подушка, но нет постельного белья. О его матери соседи говорят следующее: старушка часто просит милостыню, поет по ночам и оставляет под дверями других жильцов записки с угрозами.

В пресс-службе МВД региона отметили, что взяли ситуацию под контроль.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина ворвался в квартиру к матери и избил младшего брата.