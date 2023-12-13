В Санкт-Петербурге 25-летнюю актрису обманули на 150 тысяч в «модельном агентстве»
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В Санкт-Петербурге 25-летнюю актрису обманули на 150 тысяч в «модельном агентстве». Об этом сообщает портал 78.ru.
Актриса театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» стала жертвой мошенников. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию и заявила о подставном модельном агентстве. Девушка рассказала, как с ней подписали договор и заставили взять кредит на 150 тысяч рублей.
На данный момент проводится проверка: сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали о том, что во Владивостоке пара пенсионеров напала на банк с гранатой по указке мошенников. Подробности смотрите в этой статье.
Также сообщалось о том, что военный из Красноярска попытался улететь в Таиланд по паспорту брата-близнеца. Суд оштрафовал россиянина на 125 тысяч рублей.