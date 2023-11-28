Во Владимире пара пенсионеров напала на банк с гранатой по указке мошенников

Во Владимире задержали пару пенсионеров, которая напали на банк со страйкбольной гранатой и пневматическим оружием. Как выяснилось, они действовали по указке телефонных мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, в середине ноября родственники 67-летней женщины рассказали о ее пропаже. Россиянка объявила сыну, что участвует в операции вместе со СК и Центробанком по поимке злоумышленников и не имеет права разглашать конфиденциальную информацию, а после ушла из дома.

Как оказалось, мошенники заставили ее приехать в Москву, взять кредит и перевести им деньги. А семье пенсионерки стали присылать угрозы. Неизвестные обещали заставить пожилую женщину совершить преступление, если ее близкие не заплатят семь тысяч долларов.

В итоге деньги от родных злоумышленники так и не получили, вот и отправили жертву грабить банк. По данным Telegram-канала 112, в налете участвовала не только пенсионерка, но и еще один мужчина. Однако попытка украсть деньги вышла неудачная, и «преступников» задержали. Сейчас они находятся в СИЗО.

Ранее в Москве избили 23-летнего участника шоу «Место под солнцем» Руслана Алиханова.