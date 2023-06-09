В Санкт-Петербурге 19-летняя девушка сбежала от сломавшего ей челюсть сожителя. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, мужчина причинял вред здоровью возлюбленной с начала июня. После побега жительницу Санкт-Петербурга доставили в местную больницу. Проведя тщательный осмотр, медицинские сотрудники диагностировали у нее ушибы мягких тканей головы, перелом нижней челюсти, сотрясение мозга. Потерпевшая находится в психосоматическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

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