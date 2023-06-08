50-летнего сопровождающего заподозрили в домогательствах к девочке по пути в детский лагерь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 15-летняя школьница рассказала своей маме о том, что мужчина приставал к ней в кафе и в автобусе, держащего путь из Симферополя в лагерь. Узнав об этом, родительница написала заявление в полицию на жителя Казахстана.

Сообщается, что мужчина признался в содеянном и оформил явку с повинной. На данный момент на него готовятся возбудить уголовное дело.

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