В Петербурге школьник попал в реанимацию после выпитого этанола

В Санкт-Петербурге 17-летний парень был доставлен в реанимацию одной из больниц. Школьник выпил этанол. Об этом сообщает издание РЕН ТВ.

По информации источника, десятиклассник устроил «дегустацию» 8 июня на улице Коллонтай. После принятого вещества его состояние резко стало ухудшаться. В клинике ему диагностировали острое пероральное отравление. На данный момент он по-прежнему находится в реанимации, и медики борются за его жизнь. Ситуацию со здоровьем мальчика оценивают, как тяжелую.

Ранее в Ленобласти восьмиклассница попала в реанимацию, попив из бутылки незнакомого человека. Ей диагностировали отравление неизвестными наркотиками. Отмечалось, что девочка гуляла вместе с друзьями, когда к их компании присоединился еще один парень. Он дал ей свой напиток, но никто не обратил внимание на то, что было написано на этикетке. После этого ее состояние резко ухудшилось, и она потеряла сознание.

Также стали известны новые подробности массового отравления сидром по всей стране. Уже насчитывается несколько десятков жертв. Появилась информация, что производитель мог не знать, что вместо этилового в напиток добавлялся метиловый спирт и этиленгликоль.