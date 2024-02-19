В Санкт-Петербурге 15-летний подросток пострадал от нападения охранника в ТЦ. Об этом сообщает группа «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

18 февраля 2024 года стало известно о нападении охранника ТЦ на подростка. Дагестанец стал выводить потерпевшего из магазина, превышая полномочия. Подросток пытался защитить себя. Однако, махнув рукой, он случайно ударил мужчину по лбу. Охранник пришел в ярость и избил парня.

Сообщается, что потерпевший написал о произошедшем в Русскую общину Петрограда. После этого мужчину задержали и передали полиции. Подростку помогли составить заявление и отвезли в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени пьяные мужчины избили подростка и его приятелей из-за кадетской звезды. Драка произошла в подъезде жилого дома. Подробности смотрите в этой статье.

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