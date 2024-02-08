Не понравилась шапка одного из них: два пьяных мужчины избили подростка и его приятелей

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски двух мужчин, которые напали на 16-летних подростков в Тюмени. Они избивали несовершеннолетних руками и ногами, передает Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома. Камера видеонаблюдения сняла, как двое мужчин, предположительно находившихся в нетрезвом состоянии, начали избивать мальчика и двух его приятелей. Причиной агрессивного поведения стала кадетская звезда на шапке одного из подростков.

Дебоширы продолжали избивать несовершеннолетних, когда те уже даже не сопротивлялись. При этом в компании ребят была девочка, которая пыталась защитить своих товарищей.

В настоящий момент стражи порядка пытаются установить личности хулиганов в рамках расследования уголовного дела. Нападавших мужчин разыскивают.

Ранее в Воронеже СК начал проверку после избиения школьника до перелома позвоночника. Сверстники напали на ребенка во время физкультуры.