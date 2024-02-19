В Петербурге сосед сломал челюсть 16-летнему подростку за громкую музыку

В Санкт-Петербурге мужчина сломал челюсть 16-летнему подростку за слишком громкую музыку. Отец пострадавшего рассказал, что сосед ударил школьника, распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика, а после просто ушел. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, 18 февраля в квартиру на улице Латышских Стрелков, в которой проживает семья с мальчиком-подростком, пришел недовольный житель многоэтажного дома. Он сделал юноше замечание, так как ему не понравилось, что тот слушал треки на большой громкости. Однако на простых претензиях все не закончилось. Мужчина ударил старшеклассника кулаком в лицо, после чего его пришлось доставить в больницу.

В медицинском учреждении врачи выявили у мальчика ушиб челюсти. После этого его 63-летний отец отправился в полицию и написал заявление. Теперь в произошедшем будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве женщина распылила баллончик в лицо парню в электричке. Причиной стало то, что он на нее «уставился». А после она погналась с ножом за мужчиной, который заступился за юношу.