В Санкт-Петербурге 14-летнюю школьницу придавила лошадь

В конно-спортивном клубе Северной столицы 14-летняя девочка пострадала от лошади. Животное внезапно упало на ребенка, о чем сообщает 78.ru.

Подростка экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести. Местные медики обнаружили у девочки перелом ключицы, ушиб, а также нарушение вентиляционной функции правого легкого. На данный момент специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали, что рейс Казань-Анталья пришлось экстренно посадить в Казахстане из-за внезапной смерти 17-летней девушки на борту. В самолете оказались врачи, однако спасти подростка не удалось. Пассажиры отметили, что бригада скорой помощи ехала около 40 минут.

Похожий случай произошел в начале сентября. Следовавший в Барселону самолет экстренно посадили из-за пассажира с диареей. Мужчина почувствовал проблемы с животом, когда находился уже над Атлантическим океаном. Из-за биологической опасности на борту рейс совершил посадку в Атланте.