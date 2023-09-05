Это проблема биологической опасности: пассажир с диареей экстренно посадил самолет

Самолет рейса Атланта — Барселона совершил экстренную посадку из-за пассажира. У человека началась диарея во время полета, которую восприняли как биологическую опасность. Капитан корабля развернул воздушное судно и приземлил его в аэропорту вылета, передает New York Post.

Пассажир почувствовал проблемы с животом, когда рейс уже находился над Атлантическим океаном. Диспетчеры воздушной гавани в Атланте получили сообщение от пилота, что тот вынужден прервать полет и вернуться из-за биологической опасности на борту — именно так член экипажа назвал клиента авиакомпании с острой диареей.

В итоге самолет приземлился в Атланте. Другие пассажиры смогли оказаться в пункте назначения лишь на следующий день. Им пришлось ждать, пока специалисты авиакомпании полностью очистят борт от последствий воздушного инцидента. Личность пассажира, который испытал острый приступ диареи на борту судна, раскрывать не стали.

Ранее с проблемами в самолете столкнулись две клиентки авиакомпании Air Canada. Пилот выгнал их за отказ сидеть в испачканных рвотой креслах.