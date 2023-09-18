Рейс Казань-Анталья совершил экстренную посадку из-за смерти ребенка

Девочка-подросток скончалась прямо на борту самолета. 17-летняя девушка решила отдохнуть в Турции вместе с мамой и бабушкой и умерла по пути из Казани в Анталью. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Трагический случай произошел накануне. На борту рейса девочке стало плохо с сердцем, после чего она потеряла сознание. В самолете оказались двое врачей, которые вызвались помочь подростку: они сделали массаж сердца и искусственное дыхание. Однако спасти девушку не удалось, и самолет пришлось экстренно сажать в аэропорту Уральска в Казахстане.

Пассажиры передают, что бригада скорой помощи ехала 40 минут, а рейс продолжил полет лишь спустя четыре часа. Точная причина смерти подростка пока неизвестна.

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