В самолете, летевшем из Москвы в Барнаул, умерла пассажирка

На борту самолета, следовавшего из Москвы в Барнаул, погибла 50-летняя пассажирка. Женщина начала задыхаться во время полета, рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Женщине во время полета стало плохо — она начала задыхаться. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Бортпроводники попытались оказать первую помощь пассажирке, но результата не было.

В итоге после посадки бригада скорой помощи констатировала смерть женщины.

Эксперты устанавливают обстоятельства гибели женщины. На данный момент борт летит в Барнаул.

Напомним, ранее бортпроводнику «Аэрофлота» стало плохо в самолете во время рейса Пермь-Москва. Все было в порядке, пока уже почти на подлете к столице старший бортпроводник не рассказал о том, что один из сотрудников почувствовал недомогание. Из-за этого он был отстранен от своих служебных обязанностей.

Ранее в аэропорту Минеральных Вод умер 55-летний житель Пятигорска. Еще в самолете он повздорил с попутчиками и получил удар в голову. После приземления его отравили к медикам, однако в итоге травма оказалась смертельной.