Бортпроводнику «Аэрофлота» стало плохо в самолете во время рейса Пермь-Москва

Во время выполнения утреннего рейса Пермь-Москва члену экипажа «Аэрофлота» стало плохо на борту. Проблемы с состоянием стюарда обнаружились за 30 минут до начала посадки. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Как стало известно, самолет вылетел в субботу 7 октября. Все было в порядке, пока уже почти на подлете к столице старший бортпроводник не рассказал о том, что один из сотрудников почувствовал недомогание. Из-за этого он был отстранен от своих служебных обязанностей.

Произошедшее не помешало самолету приземлиться согласно расписанию в аэропорту Шереметьево. О состоянии бортпроводника после посадки информации нет.

Ранее на борту самолета умер пассажир. Он летел из Москвы в Ташкент, когда ему резко стало плохо. Он скончался еще до экстренной посадки, реанимировать его не удалось.

Также в аэропорту Минеральных Вод умер 55-летний житель Пятигорска. Еще в самолете он повздорил с попутчиками и получил удар в голову. После приземления его отравили к медикам, однако в итоге травма оказалась смертельной.