Пассажир рейса Петербург-Минводы умер в аэропорту после драки на борту самолета

А аэропорту города Минеральные Воды скончался 55-летний житель Пятигорска. Он получил сильный удар в голову во время драки на борту самолета. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по СКФО.

Как стало известно, пассажир летел из Санкт-Петербурга. В течение полета двое других мужчин 42 и 36 лет скандалили, что сильно не нравилось пятигорчанину. Он решил сделать нарушителям спокойствия замечание и тем самым спровоцировал драку. Противники нанесли ему серьезную травму головы, которая и стала для него роковой.

После посадки пострадавшего доставили в дежурную часть в аэропорту. Однако спасти его уже не удалось. Прибывшие медики лишь констатировали смерть. Известно, что он скончался из-за инфаркта.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку случившегося. Одного из пассажиров, участвовавшего в драке, задержали. Возбуждено уголовное дело.

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