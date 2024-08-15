В Самаре тигр напал на сотрудника зоопарка. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

По информации источника, 15 августа сотрудник зоопарка пострадал от нападения тигра. Потерпевшего доставили в больницу имени Пирогова в хирургическое отделение. Что именно произошло в зоопарке и какие травмы получил сотрудник — пока не уточняется.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку.

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