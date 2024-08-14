Россиянин прыгнул со скалы и погиб, спасаясь от медведя

На побережье Байкала погиб турист, спасаясь от медведя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Бурятия.

По предварительной информации, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь. Убегая от хищника, туристы упали со скалы.

В результате один из путешественников погиб, а второй получил повреждения различной степени тяжести. В настоящий момент следователи осматривают место ЧП, уже проведен опрос очевидцев.

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