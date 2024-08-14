Подарок на день рождения: девушка умерла во время прыжка с парашютом в Кирове

В Кирове жительница Коми погибла во время прыжка с парашютом. Она прыгнула с самолета в свой день рождения.

Девушка приехала 27 июля с двумя подругами в Киров. В свой день рождения она решилась на экстремальный прыжок, но основной парашют не раскрылся. Имениннице закричали про запасной, однако и он ее подвел.

В итоге девушка приземлилась на березу и получила тяжелую травму. На протяжении двух недель ее пытались стабилизировать медики, но несколько дней назад пострадавшая скончалась, сообщает Telegram-канал Baza.

Родственница погибшей рассказала progorod43.ru, что девушка шла на поправку. Но после операции она вышла под наркозом в ванную, хотя ей нельзя было вставать из-за болевого шока. Возможно, именно это стало причиной смерти.

Следственный отдел по Военному гарнизону СК РФ организовал проверку по факту смерти девушки. Материалы о том, что прыжки были организованы региональных ДОСААФ, переданы в ведомство.

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