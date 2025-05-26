В Рязани мертвого новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии

В Рязани на мусороперерабатывающем предприятии обнаружили мертвого младенца. Следователи организовали проверку. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления СК России.

Как стало известно, новорожденный уже не дышал, когда его нашли на территории предприятия. Личность матери малыша еще предстоит установить. Также в результате проверки будут выяснены обстоятельства рождения и смерти ребенка.

Процессуальная проверка проводится железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области.

Ранее в Челябинске водитель такси задушил пассажирку во время поездки, а после закопал ее тело в лесу. По данным следствия, между таксистом и девушкой произошел конфликт. После убийства мужчину задержали.

Также турок зарезал директора казанской спортшколы в день рождения их сына. В Россию мужчина прилетел, чтобы вернуть бывшую.