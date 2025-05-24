Преследовал бывшую и умолял вернуться: турок зарезал директора казанской спортшколы в день рождения их сына

Директор казанской спортшколы погибла в день рождения сына от рук бывшего мужа-турка. Он приехал в Россию, чтобы вернуть экс-супругу, но все закончилось кровопролитием, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Четыре года назад россиянка начала встречаться с турком и жить за границей. Сначала у пары все было хорошо, но потом мужчина стал издеваться над женой. В итоге она сбежала вместе с сыном в Россию.

Глава семейства приехал за ними и стал жить неподалеку. Мужчина пытался вернуть бывшую, но ничего не получилось. В итоге он пришел к ней домой с ножом.

Мать закрыла ребенка собой и погибла от ранений — турок перерезал ей горло. После этого мужчина залез на балкон, где, по информации журналистов, находится до сих пор.

Ранее в Кемерове 17-летний студент колледжа напал с ножом на отчима. Он зарезал мужчину, который грозился убить мать.